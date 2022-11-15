Loto milyoneri yine kazandı

Almanya'da son günlerde adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan loto milyoneri Kürşat Yıldırım, kazanmaya devam ediyor. 10 milyon euroluk ikramiye kazandıktan sonra loto oynamayı sürdüren Yıldırım'a bu kez 1700 euro ikramiye isabet etti. 41 yaşındaki Kırşehirli Yıldırım, "Ne yaparsanız yapın şans yüzünüze gülmek isterse sizi gelip buluyor" dedi. Yıldırım, Afrika'da su kuyusu açtırmak, Türkiye'de muhtaç aileler ile çocuklara yardım etmek istediğini de söyledi. Antalya ve Bodrum'da villa arayışına giren, Commerzbank'tan emekli olmuş bir yatırım danışmanı ile anlaşan Yıldırım, evlenip çocuk sahibi olmayı da çok istediğini ifade etti.