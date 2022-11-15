PKK’lı teröristlerle dayanışma içindelermiş: Skandal bildiri

Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti, Dortmund kenti Belediye Meclisi'ne Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü terör operasyonları kınanması adına bir önerge verdi. Belediye meclisine taşınan önerge, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) üyelerin oyu ile meclisten geçti. Oylamada sadece Türklerin kurduğu BVT'li meclis üyesi 'Hayır' dedi.Bildiride Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü terör operasyonları 'yasa dışı' olarak nitelendirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle dayanışma içinde olunduğuna işaret edildi. Aynı bildiride Türkiye'den terör operasyonlarını durdurması istenirken Dortmund'da yaşayan ve bölgeden gelen çoğunluğu Kürt mültecilerin endişe içinde oldukları iddia edildi. Türkiye bölgede işgalci olarak da nitelendirildi. DORTMUNDBELEDİYE meclisinin bildiriye onay vermesi bölgedeki Türklerin büyük tepkisine neden oldu. Türkler, "Kentte ırkçılar kendilerine özerk bölge kurdu. Camilerimiz sürekli tehdit mektupları alıyor, duvarlarına gamalı haçlar çiziliyor. Dortmund Belediye Meclisi ırkçılığa karşı önlem almak, ırkçı saldırıları kınamak yerine teröristlere sahip çıkma cüretini gösterdi. Bölge gerçeklerinden bihaber olanların, terör sevicilerin peşine takılması çok üzücü" dedi.