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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Enflasyon aileleri yaktı

Mustafa AKBABA
Enflasyon aileleri yaktı

Almanya’da yapılan bir araştırma, ülkedeki rekor enflasyonun özellikle düşük gelirli aileleri çok zor durumda bıraktığını ortaya koydu. Genel olarak, tüm giderlerde büyük patlama var

70 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU
Araştırmayı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü yaptı. Buna göre son 70 yılın en yüksek enflasyonu geliri ortalamanın altında olan ailelerin yaşamını idame ettirmesini zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon altında ezilen aileler, kasım ayında ekim ayına nazaran ek yüzde 1.5'lik bir pahalılık ile karşı karşıya kaldı. Ailelerin giderleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 artmış oldu.

HARCAMALAR ARTTI, GELİR SABİT
EKİM ayında 2021 yılının ekimine göre yüzde 10.4 oranında olan pahalılık oranı özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı gerçekleşti. Ekonomik durumu biraz iyi olan ailelerde ise pahalılık kendisini yüzde 8.4 olarak hissettirdi. Ailelerin yaşamlarını idame ettirebilmesi için yaptıkları ortalama harcamanın giderek arttığına da dikkat çekildi.
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Enflasyon aileleri yaktı
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