Enflasyon aileleri yaktı

Araştırmayı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü yaptı. Buna göre son 70 yılın en yüksek enflasyonu geliri ortalamanın altında olan ailelerin yaşamını idame ettirmesini zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon altında ezilen aileler, kasım ayında ekim ayına nazaran ek yüzde 1.5'lik bir pahalılık ile karşı karşıya kaldı. Ailelerin giderleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 artmış oldu.EKİM ayında 2021 yılının ekimine göre yüzde 10.4 oranında olan pahalılık oranı özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı gerçekleşti. Ekonomik durumu biraz iyi olan ailelerde ise pahalılık kendisini yüzde 8.4 olarak hissettirdi. Ailelerin yaşamlarını idame ettirebilmesi için yaptıkları ortalama harcamanın giderek arttığına da dikkat çekildi.