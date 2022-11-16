Melina ve Talha günlerdir kayıp

kentinde yaşayan 14 yaşındaki Melina Aygün, 27 Ekim günü okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. Aile sonuca ulaşamayınca polise haber verdi. Fotoğrafı yayınlanan Melina'nın 1,56 metre boyunda olduğu, yaşından büyük göründüğü, son olarak siyah deri ceket, siyah pantolon, siyah ayakkabı giydiği aktarıldı. Polis bilgi sahibi olanlardan 04286-56789 numaralı telefonu aramalarını istedi.kentinde yaşayan 27 yaşındaki Zonguldaklı Talha Arslan'dan da 11 gündür haber alınamazken abisi Remzi, "Kardeşimin hayatından endişe etmeye başladık. Talha çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz babamızın vefatından sonra şoka girdi. Bu yüzden psikolojik tedavi gördü, işini de kaybetmişti. Ama aklı başında bir genç. Son olarak Köln'de görülmüş. Görenlerin 0177-5297924 numaralı telefonumdan bana ulaşmalarını rica ediyorum" dedi./ BERGKAMEN