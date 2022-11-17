Emir bebek artık Türk ailede

Almanya'nınDuisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık'ın (30) elinden alınıp 30 Mayıs günü eşcinsel aileye verilen 10 aylık oğlu Emir'in artık bir Türk koruyucu aileye verildiği belirtildi. Anne Aygül Küçükbıyık SABAH'ın yaptığı haberden sonra gençlik dairesinin eşcinsel aileden aldığı oğlunun Türk koruyucu aileye verilmiş olmasının kendisini sevindirdiğini dile getirdi.Küçükbıyık, "Emir'in bir Türk koruyucu ailenin yanında olması beni rahatlattı. Türk kültürünü öğrenecek. Aile ile görüştüm. Türk yemekleri ile beslenecek. Eşcinsel aile Emir'e kışlık ceket bile almamıştı" dedi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini de ifade eden anne, ileriki dönemde Emir'i yanına almak için hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.