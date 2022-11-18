Bu nasıl kardeşlik

Almanya'nınDortmund kenti Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan partiler, terör örgütü PKK'nın ülkedeki siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti'nin peşine takıldı ve Türkiye'ye iftira dolu bir bildiriye imza attı. Bildirinin kent ile kardeşlik anlaşması yapan Trabzon'a da gönderilme kararı, Trabzon Belediyesi'nde büyük tepkiye neden oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, 'Pişkinliğin bu kadarı' dedi ve yakında bu bildiriye resmi cevap vereceklerini açıkladı.TÜRKİYE'NİN Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü terör operasyonlarını kınayan, Türkiye'yi bölgede işgalci gibi gösteren iftiralarla dolu bildiriyi belediye meclisinde gündeme getiren Ataman, 2014'te kardeşlik kurdukları Dortmund'a cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Ataman, "Aleyhte karar alıyor, bunun da kardeş şehir statüsündeki Trabzon'a bildirilmesini talep ediyorlar. Pişkinliğin bu kadarı. Gelecek meclis toplantısında cevabı verilecek" diye konuştu.SABAH Avrupa'da manşetten yayınlanan skandalı değerlendiren Atilla Ataman, Dortmund'da PKK ağzıyla kaleme alınan kararın Trabzon tarafından kabul görmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Trabzon'un Türkiye olduğunu, Türkiye'nin de Trabzon olduğunu buradan bu meclis aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Gerekli değerlendirmeyi bütün yönleriyle yaparak bu konuda, atılması gereken adım neyse onu atacağız" dedi.