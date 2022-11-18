Lüks restorana kriz ayarı

Artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarının yanı sıra enflasyon ve hayat pahalılığı Almanya'nın en lüks restoranlarında bile değişimi kaçınılmaz kıldı. Restoran sahipleri, maliyetleri düşürmek için bir dizi önlem almaya başladı. Bunların başında personele tasarruf eğitimi vermek gelirken, menüler de değişti. Balık ve et büyük ölçüde menüden çıktı.MICHELIN yıldızlı restoranların da aralarında bulunduğu lüks restoranlar, yemeklerin neredeyse yüzde 90'ını yalnızca sebzelerle pişirmeye başladı. Restoranlara, "Işıkları kapatın, suyu boş boş akıtmayın, gereksiz yere soğutmayı açık bırakmayın" şeklinde uyarı yazıları asıldı. Restoran patronları, "Mümkün olan her alanda tasarruf etmeye çalışıyor, enerji tasarruflu cihazlara yöneliyoruz" dedi.