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Giriş Tarihi: 19.11.2022

41 ülkede 1186 statta maç izledi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
41 ülkede 1186 statta maç izledi

Trabzonlu futbol tutkunu Halil ibrahim Birinci, 41 ülkeye maç izlemeye gitti. 1186 stadın tribününde yerini alan Birinci’nin hedefi toplam 100 ülkeye gitmek

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve zabıta olarak çalışan Halil İbrahim Birinci, en büyük hobisinin farklı stadyumlarda maç izlemek olduğunu dile getirdi. Her boş vaktinde seyahat ettiğini ifade eden Birinci, "Gittiğim her ülkede stada gidip maç izliyorum. Önceden otostop yaparak seyahat ediyordum, ancak sonra plan yapıp ülke ülke gezmeye başladım.



Hollanda ve Avusturya'da maçlar izledikten sonra her kulübün bir futbol kültürü olduğunu gözlemledim. Çok ilgimi çekince yönümü Güney Amerika'ya çevirdim. Oradaki taraftarlık çok farklı. Hedefim 100 farklı ülkede maç izlemek. Ben modern statları sevmiyorum. Eski statlar keşke yıkılmasa" dedi.
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41 ülkede 1186 statta maç izledi
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