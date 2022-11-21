Milyoner Kürşat ile hayal turu

Almanya'da lotodan 10 milyon euro ikramiye kazanan Kırşehirli Kürşat Yıldırım (42), 8 yaşındaki Gianluca'nın isteğini geri çevirmedi. Hagen'de yaşayan Gianluca M., babası aracılığı ile Kürşat Yıldırım'a mesaj gönderdi. Baba mesajına, "Oğlum Ferrari çılgını. Sizin yeni aldığınız Ferrari ile tur atmak istiyor" yazdı. Mesajı okuyan Yıldırım, hemen olumlu yanıt verdi ve o gün Hagen'e gitti. 750 beygir gücündeki Ferrari ile Gianluca'yı gezdiren Kürşat Yıldırım, "İnsanları sevindirmek beni mutlu ediyor" dedi. Gianluca ise "Otomobilin hızı ile koltuğa yapışıyorsun. Bu beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.