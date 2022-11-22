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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Sıkı giyin, çay iç, hareket et

Sıkı giyin, çay iç, hareket et

Enerji krizi nedeniyle ofislerde kaloriferler 19 dereceye ayarlandı. İnsanlar üşümeye başlayınca tavsiyeler beraberinde geldi. Uzmanlar, düşük ısıda ısınmak için bir takım öneride bulundu

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın enerji krizine neden olmasının ardından Rusya doğal gazına bağımlı olan Almanya, sıkı tasarruf tedbirleri aldı. Bunlardan biri, ofislerde en yüksek kalorifer sıcaklığının 19 dereceye ayarlanması. Havalar soğuyunca, çalışanlar üşümeye başladı. Uzmanlar ısınmak için yapılması gerekenleri sıraladı:

KOMŞU OFİSE ZİYARETE GİDİN
Ayağa kalkın ve düzenli olarak hareket edin.
Yan odadaki yazıcıya gidin.
Zemin kattaki postayı alın.
Komşu ofisteki bir iş arkadaşınızla bir şeyler tartışın.
Hareket kan dolaşımınızı hızlandırır ve sizi ısıtır.
Sıkı giyinin, ayaklarınızı sıcak tutun.
Kapıları açık tutmayın.
Çay gibi sıcak içecekleri bolca tüketin. MANNHEIM
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Sıkı giyin, çay iç, hareket et
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