Sıkı giyin, çay iç, hareket et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın enerji krizine neden olmasının ardından Rusya doğal gazına bağımlı olan Almanya, sıkı tasarruf tedbirleri aldı. Bunlardan biri, ofislerde en yüksek kalorifer sıcaklığının 19 dereceye ayarlanması. Havalar soğuyunca, çalışanlar üşümeye başladı. Uzmanlar ısınmak için yapılması gerekenleri sıraladı:Ayağa kalkın ve düzenli olarak hareket edin.Yan odadaki yazıcıya gidin.Zemin kattaki postayı alın.Komşu ofisteki bir iş arkadaşınızla bir şeyler tartışın.Hareket kan dolaşımınızı hızlandırır ve sizi ısıtır.Sıkı giyinin, ayaklarınızı sıcak tutun.Kapıları açık tutmayın.Çay gibi sıcak içecekleri bolca tüketin. MANNHEIM