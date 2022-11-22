Yeni zam dalgası kapıda

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkedeki şirketlerin yüksek enerji ve hammadde fiyatları etkisiyle artan maliyetlerini, müşteriye tam olarak yansıtmadığını bildirdi. 6550 şirketin fiyat artışlarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımlayan Ifo, "Şirketler, son birkaç ayda artan üretim ve alım maliyetlerinin sadece yüzde 34'ünü müşterilerine yansıttı. Talep düşüklüğü, yüksek rekabet baskısı ve uzun vadeli sözleşme koşulları fiyat artışını engelledi" dedi.Araştırmaya göre, şirketler Nisan 2023'e kadar artan maliyetlerin yüzde 50'sini müşterilerine aktarmayı planlıyor. Ifo araştırmacısı Manuel Menkhoff, "Bu, muhtemelen gelecek aylarda tüketici fiyatları üzerinde daha fazla enflasyonist baskıya yol açacak" diye konuştu. Sanayi şirketleri, yüzde 68 ile maliyetlerini müşterilerine yansıtmayı planlarken, bu oran inşaat sektöründe yüzde 66, perakendede yüzde 53, hizmet sektöründe ise sadece yüzde 36 oldu. BERLİN