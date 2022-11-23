Gençlerin % 20’si borç batağında

Almanya'da gençler arasında yapılan bir anket araştırması, 14 ila 29 yaş arasındaki gençlerin bugünkü durumunu gözler önüne serdi. Geçen ay 1027 gençle yapılan "Almanya'da Gençlik" adlı araştırmaya göre gençlerin yüzde 20'si borcu olduğunu dile getirdi. Gençler, borçtan kurtulmak için enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle evini daha az ısıtıyor (%55).İndirimli ürün satın alarak (yüzde 51) tasarruf etmeye çalıştıklarını ifade eden gençler, organik ürün alımını da kısıtladıklarını söylüyor. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve yaşam kalitesini altı ay öncesine göre daha kötü değerlendiren gençlerin en büyük endişeleri ise yüzde 71 oranı ile enflasyon. Bunu yüzde 64 ile Avrupa'da savaş (64), yüzde 55 ile de iklim değişikliği izliyor.Gençlerin büyük çoğunluğu, stres veya motivasyon eksikliğinden şikayet ediyor. Geçmiş anketlere göre gençlerin strese dayanıklılığı artarken, zihinsel kaygılarda endişe verici artış olduğu belirtiliyor. Gençlerde çaresizlik yüzde 16 düzeyindeyken altı ay öncesine kıyasla üç puan artıp yüzde 10'a ulaşan intihar düşüncesi, 'Acil uyarı sinyali' olarak nitelendiriliyor. FRANKFURTGençlik araştırmacıları Simon Schnetzer ve Klaus Hurrelmann, "Gençler, markalı kıyafetler giyerek çevrelerinde tanınma veya sosyal statü sahibi olma söz konusu olduğunda, krediyle tüketime yöneliyor. Eğitim ve siyaset alanındaki karar vericiler, gençler için finansal eğitimi müfredata acilen dâhil etmeli" çağrısında bulunuyor.