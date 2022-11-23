Haberler Avrupa Haberleri İşçi açığında kara tablo
Giriş Tarihi: 23.11.2022

İşçi açığında kara tablo

İşçi açığında kara tablo

Kalifiye eleman sıkıntısının had safhada olduğu Almanya’da önlem alınmazsa 7 milyon vasıflı çalışan iş piyasasından çekilecek. Çözüm, yaşlılar ve göçmenler

Almanya İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü (IAB), ülkede 1.8 milyon boş pozisyon olduğuna işaret etti ve sıkı önlem alınmasının ekonominin geleceği açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. IAB, "Zaten gergin olan Alman işgücü piyasası, güçlü önlemler alınmadığı takdirde 2035'e kadar yedi milyon işçiyi kaybedecek" açıklamasında bulundu.

GÖÇMENLERİ KAZANMAK ŞART
IAB araştırmasına göre, 2035 yılına kadar ülkede yaşanacak demografik değişim vasıflı işçi kaybının en büyük nedeni olurken, yaşlıları işte tutmak, kadınların mesleki gelişimini güçlendirmek, göçmen kazanıp entegre etmek ve doğum oranını artırmak sorunun çözümünde önemli adım olacak. İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na göre ise açık varken göçmenler ayrımcılığa uğruyor. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi açığında kara tablo
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA