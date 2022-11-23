İşçi açığında kara tablo

Almanya İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü (IAB), ülkede 1.8 milyon boş pozisyon olduğuna işaret etti ve sıkı önlem alınmasının ekonominin geleceği açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. IAB, "Zaten gergin olan Alman işgücü piyasası, güçlü önlemler alınmadığı takdirde 2035'e kadar yedi milyon işçiyi kaybedecek" açıklamasında bulundu.IAB araştırmasına göre, 2035 yılına kadar ülkede yaşanacak demografik değişim vasıflı işçi kaybının en büyük nedeni olurken, yaşlıları işte tutmak, kadınların mesleki gelişimini güçlendirmek, göçmen kazanıp entegre etmek ve doğum oranını artırmak sorunun çözümünde önemli adım olacak. İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na göre ise açık varken göçmenler ayrımcılığa uğruyor. FRANKFURT