Çocuklarımız ana dilini öğrensin

Hessen ziyareti kapsamında Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein, Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ve Wiesbaden Belediye Başkanı Gert Uwe Mende ile bir araya geldi. Büyükelçinin görüşmelerine Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de eşlik etti. Büyükelçi Şen, Başbakan Rhein ile görüşmesinde eyalette yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldıklarını belirtti.Türk basın mensupları ile bir araya gelen Şen, görüşmelerin çok olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Boris Rhein'ın Türkleri çok iyi tanıyan biri olduğunu söyleyen Şen, "Hatta Başbakan Rhein, Türkleri yabancı olarak görmenin doğru bir tanım olmayacağını söyledi" diye konuştu. Büyükelçi Şen, Alman muhataplarıyla bir araya geldiklerinde Türkçe konusunun da gündeme getirildiğini söyledi.Şen, "Türk çocuklarının Türkçeyi öğrenmelerinin, yetişmeleri için önemli faktör olduğunu anlattık. Türkçe bir köken dili değildir. Türkçe anadildir. Anadilini öğrenen çocuk diğer yeteneklerini geliştirir. Anne ve babanın en iyi bildiği dil, çocuğun zeka gelişimini olumlu etkiliyor. Anadil kişilik oluşmasında önemli faktördür. Türk çocuklarının anadillerini öğrenmeleri için daha fazla imkanlar sağlanmalıdır" dedi. FRANKFURTIrkçılık ve İslamofobi gibi nefret suçları konusunda Türk toplumunun rahatsızlıklarını üst düzey görüşmelerde dile getirdiklerini söyleyen Büyükelçi Başar Şen, "Almanya'nın, birçok Avrupa ülkesinin olduğu gibi modern bir vatandaşlık yasasına kavuşması gerekir. Çifte vatandaşlık hakkı bekleyen vatandaşlarımızın talepleri yerine getirilmeli" diye konuştu.Büyükelçi Şen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamalarına Alman dostlarımızın da birlikte kutlamalara katılmaları ve daha fazla imkan sunmalarını talep ettik" dedi. Türk toplumunun her sahada Almanya'ya büyük katkılar sunduklarını belirten Ahmet Başar Şen, "Yeni nesil Türk gençleri çok başarılı ve uyum konusunda bir sorunları yok" dedi.