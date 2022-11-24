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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Yine mezarlığa saldırdılar

MEHMET UZUN
Yine mezarlığa saldırdılar

Yılbaşı gecesi Iserlohn’daki Müslüman mezarlığına saldıran faşistler, bu kez Hannover Müslüman mezarlığını hedef aldı. Mezar taşları kırıldı, failler yine kayıp

Almanya'nın Hannover kentindeki Müslüman mezarlığı, salı akşamı saldırıya uğradı. Stöcken Müslüman Mezarlığı'na giren ırkçılar, mezar taşlarını kırdı. Özellikle çocuk mezarlarının hedef alındığı saldırıda, çok sayıda mezar zarar gördü. Saldırı, başta Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından kınandı. Başkonsolos Kaya, mezarlıkta incelemede bulundu.



SALDIRI VİCDAN YARALADI
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da çirkin saldırıyı kınadı. Sırakaya, "İnsan ömrünün son durağı olan mezarlar tüm dinlerin kutsalıdır. İslam düşmanlarının Almanya'nın Hannover kentinde bulunan Müslüman mezarlığına saldırmasını kınıyor ve lanetliyorum. Alman makamlarından vicdanları yaralayan bu saldırının faillerini bir an önce yakalayarak adalete teslim etmesini temenni ediyorum" açıklaması yaptı.
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Yine mezarlığa saldırdılar
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