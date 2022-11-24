Yine mezarlığa saldırdılar

Almanya'nınHannover kentindeki Müslüman mezarlığı, salı akşamı saldırıya uğradı. Stöcken Müslüman Mezarlığı'na giren ırkçılar, mezar taşlarını kırdı. Özellikle çocuk mezarlarının hedef alındığı saldırıda, çok sayıda mezar zarar gördü. Saldırı, başta Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından kınandı. Başkonsolos Kaya, mezarlıkta incelemede bulundu.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da çirkin saldırıyı kınadı. Sırakaya, "İnsan ömrünün son durağı olan mezarlar tüm dinlerin kutsalıdır. İslam düşmanlarının Almanya'nın Hannover kentinde bulunan Müslüman mezarlığına saldırmasını kınıyor ve lanetliyorum. Alman makamlarından vicdanları yaralayan bu saldırının faillerini bir an önce yakalayarak adalete teslim etmesini temenni ediyorum" açıklaması yaptı.