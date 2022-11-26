Kriz hırsızlığı artırdı

Almanya'da enerji krizi ile birlikte hırsızlıklarda ciddi artış meydana gelmeye başladı. Ormanlardan kütük çalanlardan sonra şimdi de tarladan sebze, meyve hırsızlığı başladı. Gece saatlerinde araçları ile çiftliklere giden hırsızların kilolarca meyve ve sebze çaldığı belirtildi. Durum karşısında çiftlik sahipleri güvenlik kamerası önlemi aldı.Son aylarda hırsızlığın tavan yapması üzerine çiftçilerin, kameralı önlem alamadıkları tarlalarda 24 saat nöbet tutmaya başladığı da aktarıldı. Daha önce de doğal gaz fiyatlarının fahiş zamlanması üzerine alternatif ısınmaya yönelenler, ormanlık alanlardan odun hırsızlığına başlamıştı. Hırsızlık, üzerine kütüklere GPS cihazları yerleştirmişti.