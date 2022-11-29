Elektrik fiyatı uçacak

Almanya'dayaşanan enerji krizi, yeni yılda elektrik fiyatlarını iki katına çıkaracak. Köln merkezli Rheinenergie şirketi, ocaktan itibaren elektrik fiyatının kilovatının yüzde 130 zamlanarak 55 sent olacağını açıkladı. Check24 karşılaştırma portalı, 580 temel enerji tedarik şirketinin elektrik fiyatlarını zamlandıracağını, fiyat artış ortalamasının yüzde 60 dolayında olduğunu aktardı.EnerjiUzmanı Udo Sieverding, yeni müşteriler için elektrik tarifelerinin daha yüksek olacağını belirtti ve enerji tedarik şirketini değiştirmenin de tüketiciye eskiden olduğu gibi tasarruf getirmeyeceğinin altını çizdi. Bölge bölge zam konusunda bilgi sıralanırken, Mannheim'da 27 sentlik kilovatsaat ücretinin 45'e, Münih'te 25 sentten 61.9 sente yükseleceğine vurgu yapıldı.