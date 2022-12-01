Bir yıl geçti icraat yok

Almanya'daSosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu hükümet, bir yılını doldurmak üzereyken, ırkçılıkla mücadele eden dernek ve vakıflardan eleştiri geldi. Amadeu Antonio Vakfı, Göçmen Örgütleri Konferansı (BKMO) ve İnsan Hakları Grubu (BMB), ortak açıklamada bulundu ve hükümetin iktidardaki ilk yılında aşırı sağ tehdidine karşı yürüttüğü mücadeleyi değerlendirdi.Sivil toplum kuruluşları, koalisyon hükümetinin kurulduğu günlerde aşırı sağ, ırkçılık ve antisemitizm ile mücadele konusunda iddialı açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti, "Ancak ortada stratejik bir konsept yok ve koalisyon anlaşmasında yer alan tedbirlerin birçoğu henüz uygulamaya konulmadı. O zamandan beri aşırı sağcı propaganda ve şiddet tehlikesi arttı" dedi. STK'lar verilen sözlerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.Mülteci barınaklarına yönelik son saldırıları örnek gösteren STK'lar, hükümetten ırkçılıkla mücadele için ortak strateji geliştirmek üzere sivil toplum örgütleriyle iş birliğini artırmasını istedi. STK'lar ayrıca yapısal ırkçılık sorununu ele almak üzere bir 'katılım yasası' kabul edilmesi talebinde bulundu. Amadeu Antonio Vakfı Genel Müdürü Timo Reinfrank, ülkede neredeyse her gün şiddet eylemleri ve ırkçı saldırıların yaşandığını dile getirdi. FRANKFURTBMB Sözcüsü Heiko Klare, hükümetin koalisyon sözleşmesinden STK'lara 'önemli partner' olarak yer verdiğine dikkat çekti. Klare, "Aradan geçen bir yılda hayal kırıklığına uğradığımızı söylememiz gerekiyor. Çünkü ne bu kapsamda çalışma başlatıldı ne de ufukta işbirliği görünüyor. İşbirliğinden hükümet kazançlı çıkacaktır" dedi.BKMO'dan Marianne Balle Moudoumbou, Almanya'da yapısal ve kurumsal ırkçılığın olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi ve "Bu toplumsal birliği tehdit ediyor. Terör örgütü NSU örneğinde olduğu gibi insanların ölümüne de sebep oluyor. Yürütülecek mücadelede kararlılık sergilenmeli" diye konuştu.Almanya'nın 14 eyaletinde dün sabaha karşı internet üzerinden nefret söyleminde bulunanlara karşı baskın düzenlendi. Federal Kriminal Daire tarafından koordine edilen baskında, çok sayıda şüphelinin bilgisayarlarına ve cep telefonlarına el konuldu. Aramalarda, çok sayıda silah, kılıç ve bıçak da ele geçirildi.