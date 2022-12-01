Karsu’ya alkış doğudan yükseldi

Türkiye'nin dört bir yanında sahne alan sanatçı Karsu Dönmez'in (32), Hollanda turnesi öncesi son durağı Mardin oldu. 21 Kasım'da Gaziantep'te sahne alan, ardından Şanlıurfa, Diyarbakır, Van'da hayranları ile buluşan Karsu, Mardin konserinden sonra rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sahnede caz ve pop şarkılar seslendiren, zaman zaman piyanonun başına geçen Karsu, yaptığı espriler ile kırdı geçirdi. Hayatından kesitler de anlatan Karsu'ya doğu ve güneydoğu illerinde yoğun ilgi gösterildi. Karsu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı konser anı fotoğrafları ise binlerce beğeni aldı. Karsu, 2023 Nisan ayı sonuna kadar Hollanda'nın farklı kentlerinde konserler verecek.