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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Karsu’ya alkış doğudan yükseldi

Karsu’ya alkış doğudan yükseldi

Hollanda’dan adını dünyaya duyuran genç sanatçı Karsu Dönmez, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu illerinde konser verdi, büyük ilgi ve beğeniyle izlendi

Türkiye'nin dört bir yanında sahne alan sanatçı Karsu Dönmez'in (32), Hollanda turnesi öncesi son durağı Mardin oldu. 21 Kasım'da Gaziantep'te sahne alan, ardından Şanlıurfa, Diyarbakır, Van'da hayranları ile buluşan Karsu, Mardin konserinden sonra rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sahnede caz ve pop şarkılar seslendiren, zaman zaman piyanonun başına geçen Karsu, yaptığı espriler ile kırdı geçirdi. Hayatından kesitler de anlatan Karsu'ya doğu ve güneydoğu illerinde yoğun ilgi gösterildi. Karsu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı konser anı fotoğrafları ise binlerce beğeni aldı. Karsu, 2023 Nisan ayı sonuna kadar Hollanda'nın farklı kentlerinde konserler verecek.
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Karsu’ya alkış doğudan yükseldi
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