Şirketler Almanya’dan kaçıyor

Almanya'da şirketlerin yatırımlarını yurtdışına kaydırma oranı arttı. İş çevreleri durumu "gerçek bir tehlike" olarak yorumladı. Federal İstatistik Dairesi, ülkede 50'nin üzerinde çalışanı olan yaklaşık 64 bin şirketin yüzde 61'inin üretim, pazarlama, satış veya araştırma, faaliyetlerini tamamen veya kısmen Almanya'dan yurtdışına kaydırdığını açıkladı.Yurtdışına yönelmeyi tercih eden şirketlerin yüzde 64'ü Avrupa Birliği ülkelerine yöneldi. Maliyet avantajlarının şirketlerin yurtdışına kaçıştaki en büyük nedenleri arasında yer aldığı vurgulandı. Bunu, vergi, kalifiye uzman eksikliği gibi faktörler izledi. Ekonomistler, taşınmaların süreceğini belirtip konunun ciddiye alınmasını istedi. FRANKFURT