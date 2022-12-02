Hollanda’nın çocuk oyunu

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetilmesi yüzünden hukuki, sosyal ve mali sorunlar yaşayan ailelerden devlet korumasına alınan çocuk sayısını güncelledi. Vergi daireleri yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu, 2015 Haziran ayından 2022'ye kadar 2090 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı açıkladı.YAPILAN yanlış hesaplamalar nedeniyle, "evrakta sahtecilik" gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep edilen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın ardından bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alındı. Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, daha önce 1675 çocuğun 'yanlışlıkla' devlet koruması altına alındığını duyurmuştu.