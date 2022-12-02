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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Memleket inadı ölünce bitti

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Memleket inadı ölünce bitti

Askerdeyken babasının ölümünü gizleyen köylüsüne küstü, inat edip 59 yıl Türkiye’ye gitmedi. Önceki gün ölen Celal Tuna, vasiyeti üzerine Trabzon’da defnedilecek

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköyü'nde doğan Celal Tuna, inadı ile ebediyete göç etti. 83 yaşındaki Tuna, askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen akraba ve köylüsüne küsüp, Belçika'ya maden işçisi olarak geldi. Uzun yıllar sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, tam 59 yıl Türkiye'ye ayak basmadı. Fransa'da yaşayan Serkan Tuna, amcasını Türkiye'ye götürmek için geçtiğimiz aylarda yoğun çaba harcadı. SABAH, bu inadı 9 Ağustos'ta duyurdu, ama Tuna'nın inadı yine kırılmadı. Celal Tuna'dan geçtiğimiz gün acı haber geldi. Serkan Tuna, "Amcam ölmeden önce cenazesinin memlekette defnedilmesini istemişti. Sağlığında memlekete götürebilmek için çok dil döktüm ama inadını kıramadım. 59 yıl sonra cenazesini götürdüm. İnadı ile öldü" dedi.
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Memleket inadı ölünce bitti
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