Yanlış bacağı ameliyat ettiler

Başkent Berlin'de yaşayan ve amatör kulüpte futbol oynayan Tuna Kara (39), antrenman esnasında ayağına darbe alıp sakatlandı. Doktorlar, sol ayağında bağların koptuğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Başka bir doktordan da görüş alan Kara, ameliyata 'Evet' dedi ve doktorunun yönlendirdiği Evangelische Elisabeth Kliniği'ne gitti. Ameliyata alındı.Kara, "Ameliyata girdim. Çıktığımda sağ bacağımda ağrı hissettim. Hemşireye durumu anlatınca. 'Ameliyat olduğunuz bacağınızın ağrıması normal' cevabını alınca şoke oldum. Sorunun sol bacağımda olduğunu söylediğimde hemşire de büyük şaşkınlık yaşadı. Telaşla doktora haber verdi. Yanıma gelen doktor, yanlış ayaktan ameliyat edildiğimi söyleyerek özür diledi" diye konuştu.Olayın, basına yansıması üzerinde hastaneden telefon aldığını da söyleyen Kara, "Yeniden özür dilediler. 5 ila 8 bin euro arasında acı parası vermeyi teklif ettiler. Ameliyatı yapan doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.Doktorun, "Yarın sol ayağınızdan ameliyat ederiz" dediğini ifade eden Kara, "Ardından bölümün başhekimi yanıma geldi ve dalga geçer gibi 'Artık daha sağlam bir ayağınız var. Topa daha iyi vurursunuz' dedi. Yeni ameliyatı reddettim. Başka hastaneye sevkimi istedim. Şiddetli ağrı nedeniyle geceyi o hastanede geçirdim. Tek ayağımın üzerine basarak girdiğim hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktım" dedi