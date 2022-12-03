Almanya’da bir doktorun isyanı: Bakamadığımız için çocuklar ölüyor

Koronavirüs pandemisinde alarm veren Almanya'nın sağlık sistemi, her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Hastanelerde acile kabul süreleri her gün uzuyor. Doktor ve bakıcı kadrosundaki açık, hastalara eksik ya da yanlış tedavi uygulanmasına neden oluyor. Enerji krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen hastanelerden şikâyetler yükseliyor. Durumun farkında olan Almanya, acil önlem arıyor.Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (Divi), çocuk yoğun bakım ünitelerinde 'felaket durum' ile karşı karşıya kalındığını açıkladı, "Yeni doğan bir bebek fiilen dolu olan çocuk hastanesine yatırılırsa, acilen kalp ameliyatı olması gereken üç yaşındaki çocuk, üç gün beklemek zorunda kalıyor" açıklaması yaptı. Hannover'den uzman doktor Michael Sasse, "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor" dedi.AŞIRI kalabalık hasta odaları nedeniyle çocukların günlerce acil serviste kaldığına da işaret eden Sasse, "Durum zaten vahimdi. Son solunum yolu enfeksiyon dalgası durumu daha da kötüleştirdi. Öte yandan personel eksikliği nedeniyle çocuk yoğun bakım yatak sayısının olması gerekenden yüzde 40 daha düşük seviyede bulunduğu da açıklandı. Duruma kısa sürede çözüm bulunması ise beklenmiyor.ALMAN Bakıcılık Meslekleri Birliği (DBfK) de dün sağlık sistemindeki duruma dikkat çekmek için açıklama yaptı. DBfK Başkanı Christel Bienstein, reform yapılmazsa ülkede hemşirelik bakımının artık sürdürülemez hale geleceğini söyledi. Hastanelerde tam zamanlı 200 bin hemşire ve bakıcı sıkıntısı olduğuna işaret eden Bienstein, "Özellikle hastanelerde güvenli ve kaliteli bakım artık pek mümkün değil" dedi.