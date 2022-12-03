İslamofobik suçlar arttı

FEDERAL Meclis'e verilen bir soru önergesini yanıtlayan hükümet, bu yılın üçüncü çeyreğinde ülke genelinde Müslümanlara yönelik kaydedilen 120 İslamofobik suçun 20'sinde 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu duruma rağmen hiçbir şüphelinin gözaltına alınmadığı da önergeye verilen cevapta dile getirildi. Kaydedilen suçlar arasında 'hakaret', 'halkı kışkırtma', 'mülke zarar verme' ve 'anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma' da yer aldı.HÜKÜMET, Federal Başsavcılığın, İslamofobik ve Müslüman karşıtı suçlar işlendiği iddiasıyla herhangi bir ön kovuşturma başlatmadığını kaydetti. Almanya'da İslamofobik saldırılar, 2022'nin ilk çeyreğinde 83, ikinci çeyreğinde 69 olarak tespit edilmişti. Ülkede Müslümanlara ve camilere karşı 2021'de 662, 2020'de 901, 2019'da 884 İslamofobik saldırı kayıtlara geçmişti. Kayıtlara alınmayan saldırılar da bulunduğu için rakamın daha büyük olduğu ifade ediliyor. BERLİN