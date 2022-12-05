Polis kumpasını hakim bozdu

Hollanda'da tamirhane işleten Atik Samur (41), işletmesine gelen polislerin saldırısına uğradı. Polisler tutanağı farklı tutunca olay yargıya taşındı. Hâkim tam ceza verecekken Samur, "Siz güvenlik kamerası görüntülerini izlemediniz mi?" diye sordu. Görüntülerden habersiz olan hâkim, duruşmaya ara verip görüntüleri izleyince 'Bu tutanaktan utanıyorum" dedi ve Samur'u ceza davasından beraat ettirdi.Samur, davası iki yıl süren olayın gelişmesini, "Tamirhanemin önünde beklerken gelen polis, üst araması yapacağını söyleyince birkaç adım atıp içeriye girdim ve 'Arama yapamazsınız. Şu anda dükkânımdayım. İzin gerekir' dedim. Bunun üzerine bir polis beni kolumdan şiddetli şekilde dışarıya çekti, duvara ittikten sonra kafa attı, boynumdan tuttu. Bir kolum alçıdaydı. O halde kelepçelediler" diye anlattı.İki polis tutanağa, "Önleyici tedbirler kapsamında üst araması yapacaktık. Bize agresif mukavemet gösterdi, saldırdı. Kafa atmak zorunda kaldık" diye yazdı. Polisler, şikâyetçi olunca Samur, tamirhanesinin güvenlik kamerası görüntülerini verdi. Haklılığını ispatlayan o görüntüler, hiçbir zaman işleme alınmadı. Gerçeğin karar günü ortaya çıkmasından sonra polisin tuttuğu tutanak büyük tepki gördü.Kamera kaydını izleyen hâkim, görüntüler ile resmi rapor arasındaki farkların çok büyük olduğunu dile getirdi. Resmi raporun gerçeğe aykırı olarak kasten hazırlandığını ifade eden hâkim, rapordan dolayı utanç duyduğunu söyledi. Mahkeme sözcüsü ise, "Memurların yazdığı şey olmadı. Biz buna yalan diyoruz. Bir polis memurunun raporu kritiktir. Birisi bu konuda mahkum edilebilir. Orada yazılanlara körü körüne güvenebilmeliyiz. Olmayan bir şeyi bilinçli olarak yazmak çok kötü" dedi.