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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Vatandaşlık hakkımız çok gecikti

Fatih YILMAZ
Vatandaşlık hakkımız çok gecikti

Almanya, Türklere çifte vatandaşlık hakkı tanımaya hazırlanırken, haktan yararlanacak olanlar: Yıllarca bekledik, sıkıntılar yaşadık. Bu sefer aksilik olmasın

ÇOK SIKINTILAR YAŞANDI
Almanya'nın vatandaşlık yasasında yapacağı köklü değişiklik konusunu değerlendiren Türkler, "Vatandaşlık yasası sürekli aleyhimize değiştirildi. Köklü değişiklikler ile kolay vatandaşlık verileceği, çifte vatandaşlığın önünün açılacağı belirtiliyor. Hazırlanan yasa tasarısı çok geç geldi. Umarız bu haliyle de kabul edilir. Çok sıkıntılar yaşadık" şeklinde konuştu.



TERCİHE ZORLANDIK
Almanya'da doğup büyüdüğünü ifade eden Ceyda Dıdırdık, "18 yaşıma bastığımda tercihe zorlandım. Alman vatandaşı olabilmek için Türk vatandaşlığından çıkmam gerekti. Yeni yasanın çifte vatandaşlığa izin vermesi çok güzel" dedi. Çocukları için çifte vatandaşlık hakkını istediğini söyleyen Rabia Altıntaş, "Çocuklarımız çifte vatandaş olsunlar" dedi.
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Vatandaşlık hakkımız çok gecikti
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