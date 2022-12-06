Vatandaşlık hakkımız çok gecikti

Almanya'nınvatandaşlık yasasında yapacağı köklü değişiklik konusunu değerlendiren Türkler, "Vatandaşlık yasası sürekli aleyhimize değiştirildi. Köklü değişiklikler ile kolay vatandaşlık verileceği, çifte vatandaşlığın önünün açılacağı belirtiliyor. Hazırlanan yasa tasarısı çok geç geldi. Umarız bu haliyle de kabul edilir. Çok sıkıntılar yaşadık" şeklinde konuştu.Almanya'dadoğup büyüdüğünü ifade eden Ceyda Dıdırdık, "18 yaşıma bastığımda tercihe zorlandım. Alman vatandaşı olabilmek için Türk vatandaşlığından çıkmam gerekti. Yeni yasanın çifte vatandaşlığa izin vermesi çok güzel" dedi. Çocukları için çifte vatandaşlık hakkını istediğini söyleyen Rabia Altıntaş, "Çocuklarımız çifte vatandaş olsunlar" dedi.