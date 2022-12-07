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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Başarıdan başarıya koşuyor

Başarıdan başarıya koşuyor

Futbol oynarken arkadaşının tavsiyesi ile futgolfe başlayan Bilgin Defterli, tüm turnuvalarda birinci, ardından genel klasman şampiyonu oldu

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nın bir dönem kaptanlığını yapan Bilgin Defterli, futbol topu ile oynanan golfte (futgolf), 2022 Türkiye Futgolf Genel Klasman Kadınlar Kategori Şampiyonu oldu. Sezon boyunca gerçekleşen yedi turnuvayı da birincilikle tamamlayan Defterli, "Özcan Cezan ile aynı takımda futbol oynuyorduk. Beni bu spora başlamam için ikna etti. Geçen sene öylesine katıldığım turnuvada birinci oldum. Ardından birincilik geldi ve Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından Antalya'da düzenlenen 7 turnuva sonrası Türkiye Futgolf Genel Klasman Kadınlar Kategori birinciliğini elde ettim" dedi. FRANKFURT
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Başarıdan başarıya koşuyor
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