Başarıdan başarıya koşuyor

TürkiyeKadın Milli Futbol Takımı'nın bir dönem kaptanlığını yapan Bilgin Defterli, futbol topu ile oynanan golfte (futgolf), 2022 Türkiye Futgolf Genel Klasman Kadınlar Kategori Şampiyonu oldu. Sezon boyunca gerçekleşen yedi turnuvayı da birincilikle tamamlayan Defterli, "Özcan Cezan ile aynı takımda futbol oynuyorduk. Beni bu spora başlamam için ikna etti. Geçen sene öylesine katıldığım turnuvada birinci oldum. Ardından birincilik geldi ve Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından Antalya'da düzenlenen 7 turnuva sonrası Türkiye Futgolf Genel Klasman Kadınlar Kategori birinciliğini elde ettim" dedi. FRANKFURT