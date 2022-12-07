Gözyaşları Ece için

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de yaşayan ve önceki sabah okula gitmek üzere yola çıkan 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün, bıçaklı saldırı sonrası yaşamını yitirmesi, büyük acıya neden oldu. Ece'nin Sivas ve Malatyalı ailesi, büyük acı yaşarken, acıya ortak olmak ve aileye taziye bildirmek isteyenler Illerkirchberg'e akın etti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de olay yerindeydi.Görgü tanıkları ile aile yakınları Ece'nin sabah ikiz kardeşi Tolga ile birlikte okula gitmek üzere evden çıktığını, Ece'nin yolda kardeşine, 'Sen git. Ben arkadaşımı bekleyeceğim' dediğini ifade etti. Ece'nin otobüs durağına birkaç metre kala beklediği 13 yaşındaki Nerea M. ile birlikte 27 yaşındaki Eritreli mültecinin bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi. Görgü tanıklarının polis ve ambulansı aradıkları ifade edildi.Ulm Savcılığı Sözcüsü ve Ulm Emniyet Müdürü Bernhard Weber, olay sonrası açıklamada bulundu ve saldırganın olay yerinde bulunan kaldığı yurda kaçtığını açıkladı. Weber, "Binaya girildiğinde üç kişi vardı. Hangisinin saldırgan olduğu bilinmediği için üçü de gözaltına alındı. Saldırgan bıçakla kendini de yaraladığı için hastaneye kaldırıldı. Oturum hakkına sahip, sicili temiz" dedi.Korkunç olayın ardından kasabada yaşayan aileler tedirgin olmaya başladı. SABAH'a konuşan Türk aileler, "Haberi duyunca yıkıldık. Kasabamızda mülteciler, üç yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Yuvaya bir mültecinin çıplak gittiği haberini aldık. Çocuklarımızı sokağa bırakmaya çekiniyoruz. 'Toplu gezin, şüpheli birini görünce uzaklaşın' diyoruz" şeklinde konuştu.Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Sarıgül ailesinin evini ziyaret edip Ece'nin annesi Nuray ve babası Mesut Sarıgül'e başsağlığı ile sabırlar diledi. Büyükelçi daha sonra belediye başkanı ve emniyet yetkililerinden olaya ilişkin bilgi aldı. Şen, Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Thomas Strobl (CDU) ile olayın meydana geldiği yere de giderek çiçek bıraktı.Olay yerinde toplanan Türklere başsağlığı dileyen ve cemevinde taziyeye katılan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, "Haberi alınca kalbimiz yandı. Türkiye'nin, Almanya'daki Türk toplumunun başı sağ olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. 14 yaşındaki bir kızımız aramızdan vahşi şekilde alındı. Şoktayız. Acıyı paylaşıyoruz. Olayın tam olarak açıklığa kavuşturulması için takipçi olacağız. Başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.Saldırganın kaldığı evde daha önce yaşayan dört mülteci, 2019'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna mavi renkli bir sıvı içirdi ve eve götürerek tecavüz etti. Saldırganlar, iki yıl hapis cezası aldı. Aynı evde yaşayan bir mültecinin bıçaklı saldırısı, mülteci yurduna olan tepkiyi katladı. Kasabada yaşayanlar, yurdun başka yere taşınmasını istedi.Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl, "Bu korkunç eylemi tamamen açıklığa kavuşturacağız. Masum bir çocuğun hayatı bu kadar vahşice alınırken bu saldırı bizi derinden etkiledi. Korkmak ve çocukları okula göndermemek için hiçbir sebep yok" dedi.