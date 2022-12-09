Darbecileri çok hafife aldılar

Vakfınaraştırmacılarından Lorenz Blumenthaler, "Son birkaç yılda, üyelerin şiddet kullanmaya hazır olduklarına dair açık işaretler vardı. Güvenlik çevrelerinde, sivil toplumdan gelen uyarılara rağmen grubun tehlike potansiyeli hafife alındı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırma planları ortaya çıkınca konu siyasetin gündeminde yer aldı" dedi.İMPARATORLUK Vatandaşı (Reichsbürger) olarak nitelendiren 25 kişiden 19'u tutuklandı. Örgütün arkasındaki beyinlerden biri olduğu ileri sürülen ve tutuklanan eski AfD milletvekili Birgit Malsack Winkemann, Berlin'deki hakimlik görevinden istifa etti. Winkemann'ın Federal Meclis'e girebilmesini sağlayan kartın da iptal edildiği açıklandı.