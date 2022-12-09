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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Darbecileri çok hafife aldılar

Fatih YILMAZ
Darbecileri çok hafife aldılar

Irkçılıkla mücadele eden Amadeu Antonio Vakfı, İmparatorluk Vatandaşları adlı grubun çok uzun süredir hafife alındığına dikkat çekti ve “Açık işaretler vardı” dedi

TEHLİKE POTANSİYELİ VARDI
Vakfın araştırmacılarından Lorenz Blumenthaler, "Son birkaç yılda, üyelerin şiddet kullanmaya hazır olduklarına dair açık işaretler vardı. Güvenlik çevrelerinde, sivil toplumdan gelen uyarılara rağmen grubun tehlike potansiyeli hafife alındı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırma planları ortaya çıkınca konu siyasetin gündeminde yer aldı" dedi.



MECLİS'E GİRİŞİ YASAKLANDI
İMPARATORLUK Vatandaşı (Reichsbürger) olarak nitelendiren 25 kişiden 19'u tutuklandı. Örgütün arkasındaki beyinlerden biri olduğu ileri sürülen ve tutuklanan eski AfD milletvekili Birgit Malsack Winkemann, Berlin'deki hakimlik görevinden istifa etti. Winkemann'ın Federal Meclis'e girebilmesini sağlayan kartın da iptal edildiği açıklandı.
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Darbecileri çok hafife aldılar
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