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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Almanya’da 263 bin kişi evsiz

Almanya’da 263 bin kişi evsiz
Federal Hükümet'in resmi rakamlarına göre, Almanya'da yaklaşık 263 bin kişi evsiz. Bunların 178 bininin acil barınma noktalarında, 49 bininin arkadaş veya tanıdığının yanında, 37 bininin ise sokaklarda yaşadığı belirtildi. Evsizlerin yüzde 35'ini kadınların oluşturduğu ve evsizlerin yaş ortalamasının 44 olduğu belirtildi. Öte yandan evsizlerin üçte ikisi ve gizli evsizlerin dörtte üçü Alman, geri kalanların tümü yabancı kökenli veya vatansız olarak sınıflandırıldı. Evsizlerin yarısı hastalık veya sakatlıktan muzdarip.
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Almanya’da 263 bin kişi evsiz
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