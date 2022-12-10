Koltukları bile paylaşmışlar

Almanya'da darbe planlayan İmparatorluk Vatandaşları'na dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Darbecilerin hükümette görev alacak isimleri bile belirlediği, 71 yaşındaki Reuss hanedanı üyesi Prens Heinrich XIII Reuss'un darbeden sonra devlet başkanı, eski AfD'li hâkim Birgit Malsack Winkemann'ın Adalet Bakanı, avukat Tim Paul Gorgass'ın Dışişleri Bakanı, doktor Melanie Ritter'in Sağlık Bakanı olmasının planlandığı aktarıldı.GÖZALTINA alınan eski asker ve polislerin de kimlikleri açıklandı. Askeri kolun liderinin, eski ordu mensubu paraşüt tabur komutanı Rüdiger von Pescatore olduğu, emekli albay Maximilian Eder, eski polis Michael Fritsch, eski özel komando Peter Wörner'in de askeri kolun yöneticileri olarak görev paylaşımında kendilerine yer bulduğu tespit edildi. İsmi ortaya çıkan diğer kişi ise eski AfD belediye meclis üyesi Christian Wendler. Fatih YILMAZ