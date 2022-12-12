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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Enflasyon Noel alışverişini vurdu

CENGİZ PARLAYAN
Enflasyon Noel alışverişini vurdu

Almanya’da yaşanan yüksek enflasyon ile enerji krizinin getirdiği maliyet artışı Noel alışverişlerini de olumsuz etkiledi. Noel alışverişleri, dibe vurdu

EY Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankette düşük ve orta gelirlilerin Noel alışverişlerinde kemerlerini sıkmak istediği ortaya çıktı. Ankete göre yıllık net geliri 25 bin euronun altında olanlar, enflasyonun Noel alışverişini en olumsuz etkilediği kesim. Buna göre bu grupta olanların Noel hediyelerine ayırdığı bütçe yüzde 24 oranında düştü.

ORTALAMA 120 EURO
ORTALAMA olarak geçen yıl 158 euro harcayan bu kesim, bu yıl ancak 120 euro bütçe ayırabilecek. Bunun 2008'den beri en düşük harcama olduğuna vurgu yapıldı. Yılda 70 bin euro ve üstünde kazanan haneler ise ortalama 252 euro harcayacak. 2014'ten beri en düşük harcama olarak kayıtlara geçen bu oranın alım gücünün düşmesine bağlı olduğu belirtildi.
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Enflasyon Noel alışverişini vurdu
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