Almanya uçurumun kenarından döndü

Almanya'da ünlü aşırı sağ ve terör uzmanı Prof. Dr. Hajo Funke, ülkede darbe yapacakları iddiasıyla tutuklanan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) olarak nitelendiren grubun, planladıkları eylemi geçekleştirmesi durumunda oluşacak sonuçları anlattı. Funke, "Bu girişimin başarılı olması hiç gerçekçi değildi. Ancak ölümlere ve korkunç acılara sebep olabilirdi" dedi.Funke, bir darbenin Almanya'daki hiçbir grubun ulaşabileceği durum olmadığını vurguladı, "Bu (girişim), geçen yıl 6 Ocak'ta Washington'daki darbe girişimiyle karşılaştırılamaz. Hiçbir şekilde. Ancak bu tehlikeli olmadığı anlamına gelmez. Eğer bunu (darbeyi) yapmayı düşündülerse o zaman bu, aşırı sağcı terörün strateji girişimidir. Tıpkı 20 yıl önce NSU'da yaşadığımız gibi" diye konuştu.Sekizi Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü konusunda Alman güvenlik birimlerinin tamamen başarısız kaldığını anımsatan Funke, "Görmek istemediler, görmediler. Bu bir skandaldı. NSU'ya ilişkin 13 komisyon kuruldu ve buralarda güvenlik birimlerinin durumu ele alındı. Güvenlik kurumları buradan sonuçlar çıkardı. İmparatorluk Vatandaşları oluşumunun küçümsenmemesi gerektiğini anladılar" dedi.İmparatorluk Vatandaşları için 'üşütük' ifadesini kullanan Funke, "Üşütük görünse de tehlikelidir. Üşütük olarak da tehlikeli olabilirsiniz. Bunu tarihimizden biliyoruz. Her şeyden önce ideolojik yönelimlerinden dolayı tehlikeliler. Çünkü, 'biz farklı bir devlet istiyoruz', '1871'deki imparatorluğu istiyoruz' veya '1871'deki sınırları istiyoruz' diyorlar" dedi.