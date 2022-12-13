İtfaiyecilerin ‘ateş’li eylemi

Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan itfaiyeciler, çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle gösteri yaptı. Berlin Belediye Binası (Rotes Rathaus) önünde "Berlin Yanıyor" (Berlin Brennt) derneğinin çağrısıyla toplanan çok sayıda itfaiye eri, olumsuz çalışma şartlarına dikkati çekmek için bir bidonun içine odun parçalarını koyup ateş yaktı. Dernek Başkanı Erik Herbote, "İki gün önce yaklaşık 1800 kez göreve çıktık. Bunu, 600 ila 800 arasında göreve çıktığımız 1997'deki personel seviyesiyle yapıyoruz. Bunun yapılamayacağı da açıktır" dedi.