Refah göçmenlerle gelecek

Başbakan Scholz, Potsdam'da yaptığı konuşmada ülke nüfusunun 84 milyondan 90 milyona çıkacağını söyledi. Başbakan, refahın sağlanması için diğer ülkelerden göçe de ihtiyaç duyulacağını söyledi ve "Uzun bir süre Almanya'ya göç edenlere, ülkeyi daha sonra terk edeceklermiş gibi davranıldı. Vatandaşlık almak öncelik değildi. Ancak biz uzun süredir göçmen ülkesiyiz" diye konuştu.Göç yasasını uluslararası standartlara uygun hale getirmek istediklerini aktarım Scholz, ülkenin pek çok eyaletinde Alman vatandaşlığının beş yıl sonra elde edilebildiğini hatırlattı ve "Bu ülke genelinde de böyle olmalı. Almanca konuşabiliyor, kendi hayatını kazanabiliyor ve suç işlememişse" dedi. Başbakan, kadın istihdam oranının yükselmesine de ihtiyaç olduğunu vurguladı.