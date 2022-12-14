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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Şirket iflasları artıyor

Şirket iflasları artıyor

Enerji krizinin getirdiği pahalılık Almanya’da her geçen gün daha fazla şirketi iflasa sürüklüyor. Kasım ayında iflas eden şirket sayısı yine yükseldi

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ VURDU
FEDERAL İstatistik Dairesi, ülkedeki iflaslara yönelik verileri açıkladı. Veriler, ülkede kasım ayında bir önceki aya kıyasla şirket iflaslarının yüzde 1.2 oranında arttığını gösterdi. Ocak-Eylül 2022 arasında, iflasların çoğu 1970 vaka ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Bir önceki yıla göre bu sektördeki iflaslar yüzde 8.2 oranında arttı.

BORÇLARI 10.8 MİLYAR EURO
DAİRE, şirketlerden alacaklı görünenlere ilişkin veriyi de paylaştı. İflas bildiren şirketlerden Ocak ve Eylül 2022 arasında beklenen alacak miktarı 10.8 milyar euro oldu. Öte yandan tüketici iflaslarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.6 oranında azalma yaşandı. Borç tasfiye prosedürünün üç yıla indirilmesi düşüşe etken oldu. Hüseyin ERDEM
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Şirket iflasları artıyor
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