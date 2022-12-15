Darbeyi Noel’de yapacaklardı

Kendilerine İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) diyen terör örgütünün tüm hazırlıklarını Noel'e yönelik yürüttüğü belirlendi. Grubun, baskın yapılmamış olsa, Noel'de saldırıya geçmeyi ve ortalığı kan gölüne çevirmeyi planladığı aktarıldı. Irkçı grup üyelerinin saldırı öncesi Bayreuth'a bağlı Oschenberg'deki bir tesiste silah atışı eğitimine katıldığı belirtildi.PlanıAlman Ordusu'nda albay olan Maximilian Eder yaptı. Kanlı kalkışma için Noel'in sakinliğini seçen Eder, diğer örgüt üyelerinden farklı olarak İtalya'da yakalandı. Plana göre, Bavyera ormanlarında atış talimleri yapan örgütte askeri kolu, Peter Wörner (54) yönlendirecekti. Ordu tarafından yalnız bir savaşçı olarak eğitilen Wörner, Noel'de infazlar yapacaktı.Albay üniforması ile kasım ayında bir video paylaşan Eder, "Birkaç kararlı, kendini adamış cesur insan, sistemi kötüye kullananlarla mücadele ederse sistemimiz sallanabilir" demişti. Ona göre, sistemi kötüye kullananların ve onlarla mücadele edilmesi gerekenlerin başında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yeşiller Partisi Lideri Ricarda Lang, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach bulunuyordu.Almanya'da nüfusun yaklaşık yarısı, İmparatorluk Vatandaşları adlı örgütün demokrasi ve temsilcileri için ciddi tehdit oluşturduğu görüşünü dile getirdi. YouGov tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53'ü bu görüşü benimsedi. Ankete katılanların yüzde 31'i böyle bir risk görmediklerini belirtti. Ülkenin doğu eyaletlerinde örgütü tehlike olarak görenlerin oranı, batıdakilere göre bir hayli düşük kaldı.