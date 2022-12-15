En ucuz emekli cenneti Adana

AlmanFocus dergisi, dünya genelinde 799 kenti analiz etti ve emekliler için 10 kenti önerdi. Bu kentler arasında Türkiye'den sadece Adana yer aldı. 77.1 puanla 6. sırada gösterilen Adana, sıralamadaki en ucuz şehirlerden biri olarak değerlendirildi. Adana'da yaşamanın maliyeti Berlin'dekinden yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 ucuz olarak belirtildi. Sağlık sistemi ve iklime de yüksek puan verilirken, tarihi yapısından övgü ile söz edildi, "Roma döneminden kalma birkaç tarihi cami ve bina, şehri turistler için ilginç kılmaktadır" denildi. Bir önceki yıla göre Adana'nın Türkiye'nin en çok puan alan şehri Antalya'nın yerini aldığı aktarıldı. Sıralamada ilk sırayı ise 81 puanla Bosna Hersek'in Trebinje kenti aldı.