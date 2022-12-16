Almanya bize haksızlık etti

Almanya'yahenüz Türk işçi göçü anlaşması imzalanmadan geldi. Üniversite öğrenimini tamamlayınca makine mühendisi olarak işe başladı. Geldiği dönemde ülkede sadece 2 bin Türk olduğunu ifade eden 88 yaşındaki Tekirdağlı Remzi Dobruca, ülkenin son günlerde gündeminde olan vatandaşlık yasası değişikliği konusunda Almanya'ya sitemde bulundu. Dobruca, "Türkler vatandaşlık konusunda çifte standarda uğradı, mağdur edildi" dedi.Alman vatandaşlığı için Türk kimliğini bırakma şartını anlayamadığını söyleyen Dobruca, "Bana gelip 'Alman vatandaşlığı veriyoruz. Türk vatandaşlığından çıkmana gerek yok' demedikleri sürece kimliğimi vermem. Savaştan çıkan Almanya, Türkler ile birlikte yeniden ayağa kalktı. Ne yazık ki, çifte vatandaşlık söz konusu olduğunda, Türk toplumu diğer Avrupa ülkeleri vatandaşları arasında çifte standarda uğradı" diye konuştu.70'Lİ yıllardan sonra Türklerin sosyal faaliyetlerinin hızlandığını söyleyen Dobruca, "Pforzheim'da Türk Alman Dostluk Derneği, Türk Musiki Derneği, Yabancılar Meclisi gibi oluşumların kurucu üyeleri arasında eşim Ayşe birlikte yer aldık. Almanya'ya geldiğim ilk yıllarda kendimi çok yalnız hissetmiştim. Ülkemi özlediğim dönemlerde bazen tren, bazen otomobil ile memlekete gittim. Giderken yanımda hep Alman arkadaşlarımı götürdüm. Türkiye'nin güzelliklerini gösterdim" dedi.YILDIZ Teknik Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Alman olan hocası sayesinde Almanya'ya gelme fikri doğduğunu söyleyen Dobruca, "Okulda yabancı dilim Almanca'ydı. Hocam ise 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye sığınmıştı. Eğitim için Almanya'ya gitmek isteyince ailem destekledi. 5 Mart 1955 tarihinde Sirkeci'den bindiğim tren ile Münih'e geldim Oskar von Müller Yüksekokulu'nda öğrenim gördüm" ifadelerini kullandı.ALMANYA'YA geldiği tarihte ülkede işadamı ve öğrenci olarak yaklaşık 2 bin Türk'ün yaşadığını söyleyen Dobruca, "İlk yıllarda Türkçe konuşmaya imkân yoktu. O yüzden Almanca'yı hızlı öğrendim. 1960'lı yıllardan sonra gelen Türk işçilerine çok yardımcı oldum. Onlara tercümanlık yaptım. Almanca dersi verdim. Makine mühendisi olarak çalıştım. 1975'te Ankara'da hakim olan eşim ile evlendim. Çocuklar doğunca buralı olduk. Kızım sanat tarihçisi, oğlum Özgür avukat" diye konuştu.