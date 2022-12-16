Doktorlardan hükümete çağrı: Aileler çaresiz müdahale edin

Çocuk Doktorları Derneği, ateş düşürücü şurup gibi çocuklara yönelik ilaçlarla ilgili dağıtım sorunu yaşandığını hatırlattı ve Federal Hükümet'ten kısa vadeli müdahale istedi. Dernek Başkanı Thomas Fischbach, "Şimdi, korona salgınının başlangıcında olduğu gibi acil bir durumda nadir hale gelen çocuklar için ateş düşürücü şurup, belirli antibiyotikleri almak için politikacılar tarafından yürütülen bir satın alma kampanyasına ihtiyacımız var" dedi. Fischbach, "Ibuprofen veya parasetamol gibi ateş düşürücü ilaçlara çok yüksek talep yaşıyoruz. Çünkü şu anda çok sayıda çocuk hasta. Basit ilaçların çoğu artık bulunamıyor. Anne babalara çaresiz" diye konuştu. Ülkede 300'ün üzerinde ilaçta şu anda tedarik sorunu yaşanıyor. FRANKFURT