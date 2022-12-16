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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Ece’nin ailesinden dostluk mesajı

Mustafa AKBABA
Ece’nin ailesinden dostluk mesajı

Eritreli mülteci Mikael Efrem Haile’nin (27), öldürdüğü Ece Sarıgül’ün ailesi, ırkçıların Ece’yi çirkin siyasetlerine alet etmesine tepki gösterdi

'NEFRETE YER VERMEYELİM'
ALMANYA'NIN Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de Eritreli mülteci Mikael Efrem Haile'nin (27) bıçaklı saldırısı sonrası yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün ailesi, Ece üzerinden yapılan ırkçılığı yanlış bulduklarını ifade etti. Aile, "Bu menfur suçun toplumumuzu daha fazla bölmesine izin vermeyelim. Söylemlerde nefrete yer vermeyelim. Yoksa ortak birlikteliğimiz ölür" dedi.

'EL ELE DURALIM'
ANNE Nuray ile baba Mesut Sarıgül, "Birlikte durmak bizim için, evimizde ve Illerkirchberg'deki toplum ile barış için duyduğumuz derin özlemdir. Lütfen birlikte duralım, ele ele duralım" mesajı paylaştı. Ece'nin yası tutulurken, ırkçı partiler AfD ve III. Weg (3.Yol) ile Kimlik Hareketi (Identitaere Bewegung) saldırıdan rant elde etmek için gösteri düzenlemişti.
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Ece’nin ailesinden dostluk mesajı
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