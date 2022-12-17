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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Dev akvaryum patladı

Dev akvaryum patladı

Berlin’de bir otelin orta bölümünde yer alan 16 metre yüksekliğindeki, 11,5 metre çapındaki dev akvaryum patladı. Akvaryumda bulunan 1500 balık telef oldu

Patlama dün sabah saat 05.43'te meydana geldi. İçinde 1 milyon litre su ve 1500 balık bulunan akvaryumdaki patlamada cam kırıklarından iki kişi yaralandı. Otel binasının cephesinin zarar gördüğü olayda, bina parçaları sokağa savruldu. Kentin önemli turistlik bölgesinde yer alan oteldeki patlama sonrası, otelde bulunan 300 kişi tahliye edildi. Otelin konukları, "Büyük bir gürültü ile uyandık" dedi. Yüz itfaiyecinin görev yaptığı patlamada Sea Life adlı dünyanın en büyük, silindir, bağımsız akvaryumuna sabotajın söz konusu olmadığı, sebebin malzeme yorgunluğu olabileceği ifade edildi. BERLİN
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Dev akvaryum patladı
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