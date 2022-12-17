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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Merkez Bankası’ndan korkutan tahmin

Merkez Bankası’ndan korkutan tahmin

Alman Merkez Bankası Bundesbank 2023 yılında ekonominin daha da küçüleceğini ve yüksek enflasyonun önümüzdeki yıl da süreceğini tahmin etti. İkinci yarıda ise toparlanma olacak

KRİZİN ETKİNİ HİSSEDECEĞİZ
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Ukrayna savaşına rağmen Alman ekonomisinin iyi direnç gösterdiğini belirtirken, "Ama yüksek enflasyon 2023'te de belirgin olacak ve krizin etkilerini önümüzdeki yıl da hissedeceğiz" dedi. Pahalılığın süreceği öngörüsünde bulunun Nagel, "Ekonominin ilk yarıda daralacağını düşünüyoruz" dedi.

TAVAN FİYAT DÜŞÜRÜR
Yılın ikinci yarısında ise toparlanma beklediğini kaydeden Nagel, enerji krizinin enflasyonu tetiklemeye devam edeceğini söyledi. 2023 için enflasyon tahminlerini de açıklayan Nagel, "Enflasyonun özellikle elektrik ve doğalgaza getirilen tavan fiyat uygulaması nedeniyle yüzde 7,2'ye kadar gerilemesi bekleniyor" diye konuştu.
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Merkez Bankası’ndan korkutan tahmin
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