Merkez Bankası’ndan korkutan tahmin

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Ukrayna savaşına rağmen Alman ekonomisinin iyi direnç gösterdiğini belirtirken, "Ama yüksek enflasyon 2023'te de belirgin olacak ve krizin etkilerini önümüzdeki yıl da hissedeceğiz" dedi. Pahalılığın süreceği öngörüsünde bulunun Nagel, "Ekonominin ilk yarıda daralacağını düşünüyoruz" dedi.Yılın ikinci yarısında ise toparlanma beklediğini kaydeden Nagel, enerji krizinin enflasyonu tetiklemeye devam edeceğini söyledi. 2023 için enflasyon tahminlerini de açıklayan Nagel, "Enflasyonun özellikle elektrik ve doğalgaza getirilen tavan fiyat uygulaması nedeniyle yüzde 7,2'ye kadar gerilemesi bekleniyor" diye konuştu.