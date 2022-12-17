PKK’nın Avrupa’yı karıştırma planı

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi sonrasında nefes alamaz hale gelen PKK terör örgütü, Avrupa'daki örgüt üyelerine yeni talimatlar hazırladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı Avrupa'da destek arayışında olan ve terör örgütü statüsünden çıkarılmayı talep eden PKK, Avrupa ülkelerindeki örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri talimatını verdi.SABAH'ınulaştığı çok önemli istihbarat raporunda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ı ön plana çıkarma planının yanı sıra TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını Irak'ta üretilecek sahte delillerle Avrupa'da sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK, Irak'ta üreteceği sahte delilleri Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunacak.Örgütün bir diğer planı, NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi. Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/ YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi. Avrupa ülkelerinden bazı avukatlar ve milletvekillerinin katılımı ile PKK elebaşı Öcalan için Türkiye'de yürüyüş de plan dahilinde yer alıyor. Hedef, Türkiye'nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması.PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri bazı gösterilerde polis ile arbede yaşarken, bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edecekleri ve Türkiye'nin yurtdışı temsilcilikleri ile Türk firmalarında gösteriler yapacakları öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin de artırılması amaçlanıyor.