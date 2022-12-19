Almanların yarısı göçmene karşı

Ülkede yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her iki kişiden biri (yüzde 47) 'Göç, Almanya'yı olumsuz etkiliyor' ifadesine katıldı. Katılımcıların yüzde 44'ü Federal Hükümet'in göçmenliği zorlaştırması gerektiğini ifade etti. Genel olarak, SPD, Yeşiller ve FDP'nin göç ve göçmenlik politikası iyi karşılanmadı.Anketten göç politikasına yüzde 61 kötü değerlendirmesi çıktı. Katılımcıların yüzde 59'u da Alman vatandaşlığına geçişin zorlaştırılmasından yana tavır sergiledi. Yine katılımcıların yarısı, vatandaşlığa geçiş için şart koşulan 8 yıl ülkede yaşama şartının 5 yıla indirilmesine karşı çıktı. FRANKFURT