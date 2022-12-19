Bir saygıyı çok gördüler

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Bavyera Eyalet Teşkilatı, eyalet parlamentosuna 'Misafir işçiler olmadan ekonomik mucize olmaz - vasıflı işçi göçü olmadan gelecekte refah olmaz!' başlığı altında önerge sundu. Önergede, ülke ve Bavyera'nın kalkınmasında büyük pay sahibi olan Türklere saygı ve şükran duyulması maddeleri de yer aldı, ancak ırkçı partiler gibi Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) önergeye 'ret' oyu verdi.SPD Bavyera Genel Sekreteri Arif Taşdelen, "Önergeyi SPD Bavyera Başkanı Florian von Brunn ve 21 SPD milletvekilinin imzası ile sunduk. Yıllar önce Almanya'ya gelip burada çalışıp ülke ve Bavyera'nın başarısında katkısı olan Avrupalı Türklere parlamentonun şükranlarını sunmasını ve saygısını dile getirmesini istedik. Çünkü bu insanlar, Almanya'ya geldi, çalıştı, ülkenin başarısında rol aldı" diye konuştu.Taşdelen, önergenin CSU, Freie Wahler ve ırkçı AfD'nin 'hayır' oyu vermesi ile reddedildiğini ifade etti. Taşdelen, "Önergede ayrıca, Bavyera Parlamentosu'nun Federal Hükümet'in yeni vatandaşlık yasasını desteklemesini talep ettik. Taleplerimiz arasında vatandaşlık yasasındaki kararların eyaletimizde bir an evvel uygulanması için gerekli tüm hazırlıkların yapılması vardı. Maalesef bu talepler reddedildi" dedi.