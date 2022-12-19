Lyon kentinde cuma sabahı çıkan ve beşi çocuk 10 kişiye mezar olan apartman yangınında 32 yaşındaki Ümran Bağıran'ın da öldüğü ortaya çıktı. Konya Kululu Ümran Bağıran'ın eşinin ısrarına rağmen atlamayıp 4. kattaki dairesinde yardım beklediği ifade edildi. SABAH'a konuşan anne Hatice Bağıran, "Kızım Ümran da keşke damadım Salih gibi balkondan atlayabilseydi. Belki şimdi hayatta olurdu. Ama korkusunun kurbanı oldu. Acımız çok büyük. Yüreğimiz yanıyor" dedi. Acılı ailelere başsağlığı dileyen Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün ise "Yangını yerel makamlarla eş güdüm halinde yakından takip ediyoruz" diye konuştu.