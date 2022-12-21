Haberler Avrupa Haberleri Üç kişiden ikisi endişeli
Giriş Tarihi: 21.12.2022

Üç kişiden ikisi endişeli

Mustafa AKBABA
Üç kişiden ikisi endişeli

Almanya’da fiyat artışı endişeyi de beraberinde getirdi. Ülkede her üç kişiden ikisi “Param yetmeyecek” endişesi taşıyor

'YOKSULLUK ARTACAK' DENİYOR
HALK arasında YouGov tarafından yapılan araştırma, Almanya'da halkın enerji krizi ile gelen yüksek enflasyon sonrası endişesini ortaya koydu. Araştırmaya göre, her üç kişiden ikisi, artan fiyatlar karşısında paralarının yetmeyeceği endişesi taşıyor. Halkın yüzde 48'i arz darboğazından endişe ediyor. Katılımcıların yüzde 75'i de yalnızlığın artacağına inanıyor.

YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYORLAR
Yalnızlığın artacağını belirtenlerin yüzde 63'ü, insanların yoksul olmaktan utandıklarına ve bu nedenle toplumdan geri çekildiklerine inanıyor. Bireylerin yüzde 30'u pandemi öncesine göre daha yalnız hissediyor. Bu kişiler, çevreleri ile bile konuyu açıkça konuşmuyor. Başka bir araştırmaya göre ise halkın yüzde 53'ü faturalarını nasıl ödeyeceğinden endişeleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç kişiden ikisi endişeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA