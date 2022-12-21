Üç kişiden ikisi endişeli

HALK arasında YouGov tarafından yapılan araştırma, Almanya'da halkın enerji krizi ile gelen yüksek enflasyon sonrası endişesini ortaya koydu. Araştırmaya göre, her üç kişiden ikisi, artan fiyatlar karşısında paralarının yetmeyeceği endişesi taşıyor. Halkın yüzde 48'i arz darboğazından endişe ediyor. Katılımcıların yüzde 75'i de yalnızlığın artacağına inanıyor.Yalnızlığınartacağını belirtenlerin yüzde 63'ü, insanların yoksul olmaktan utandıklarına ve bu nedenle toplumdan geri çekildiklerine inanıyor. Bireylerin yüzde 30'u pandemi öncesine göre daha yalnız hissediyor. Bu kişiler, çevreleri ile bile konuyu açıkça konuşmuyor. Başka bir araştırmaya göre ise halkın yüzde 53'ü faturalarını nasıl ödeyeceğinden endişeleniyor.