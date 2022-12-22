Devlet parasıyla saltanat

Almanya'dahalk enerji krizi ve enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı ile boğuşurken, yönetici maaşları ve primleri büyük tepkiye neden olmaya başladı. Pandemi döneminde iflastan devlet yardımıyla kurtulan Lufthansa Havayolları'nın CEO'su Carsten Spohr ile beş yönetim kurulu üyesine kişi başı 5 milyon euroya kadar ikramiye verme kararı tepkiye yol açtı. Durum, ahlaksız ve hukuka aykırı bulundu.Federal Hükümet'in Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Bakanı Claudia Roth ise kamu televizyonlarındaki yöneticilerin maaşlarını eleştirdi. Roth, ARD, ZDF ve Deutschlandradio'daki yönetmen maaşlarının Başbakan'ın maaşından daha yüksek olduğunu söyledi ve "Bir yönetmen bazen yılda 400 bin euro kazanıyor. Maaşlarda dengesizlik var. Başbakandan çok kazanıyorlarsa anlayış gösterilemez" dedi.